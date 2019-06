Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - VW Multivan gestohlen

Lengerich (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen VW Multivan, der in einer Einfahrt an der Straße An der Burg abgestellt war. Es handelt sich um einen etwa ein Jahr alten grauen VW Multivan mit kurzem Radstand und EL-Zulassung. Der Wert des Bullis beträgt etwa 60000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 entgegen. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell