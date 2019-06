Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Verkehrsunfall auf der B 213 gesucht

Haselünne (ots)

Am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, ereignete sich auf der B 213 von Haselünne in Richtung Lingen ein Verkehrsunfall. Kurz vor der Abfahrt Klosterholte überholte der Fahrer eines weißen VW Passat vor ihm fahrende Fahrzeuge. Während dieses Überholvorgangs scherte plötzlich ein silberner Opel aus und der Fahrer des VW Passat musste nach links in den Seitenraum ausweichen. Hierbei stieß er mit einem Leitpfosten zusammen und am Pkw entstand Sachschaden. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 955820 in Verbindung zu setzen. /mal

