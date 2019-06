Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Apotheke

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Dienstagabend, etwa 20.00 Uhr und Mittwochmorgen, etwa 7.00 Uhr, in eine Apotheke am Hauptkanal links ein. Durch Aufbrechen einer Tür auf der Rückseite gelangten die Täter in den Gebäudekomplex. Sie schlugen die Scheiben der Apotheke ein und brachen mehrere Schränke in der Apotheke auf. Gestohlen wurde lediglich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag. Allerdings verursachten die Täter hohen Sachschaden von geschätzt etwa 15000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter (04961) 9260 entgegen. /mal

