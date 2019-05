Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Exhibitionist am Rubbenbruchsee

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend kam es am Rubbenbruchsee zu einem Fall von Exhibitionismus. Zwei 23 und 25 Jahre alte Frauen waren gegen 20.35 Uhr zu Fuß vom Reiterhof kommend in Richtung See unterwegs, als sie etwa 300 Meter vor dem Cafe plötzlich auf einen unbekannten Mann trafen. Der Mann stand mit heruntergelassener Hose an einer Sitzbank und befriedigte sich selbst. Die beiden Frauen liefen daraufhin zum Reiterhof zurück und informierten die Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Der Mann war 35 Jahre alt, um die 180cm groß, von kräftiger Statur und hatte breite Schultern. Er hatte eine Halbglatze mit rasierten Seiten. Zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine dunkle Jacke, eine graue Jogginghose und rote Sportschuhe. Zudem hatte er Kopfhörer in den Ohren. Wer Hinweise auf den Exhibitionisten geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3103.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell