Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike Diebstähle

Osnabrück (ots)

Im Bereich Bohmter Straße/Am Bahndamm gerieten am Freitagabend E-Bikes ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit von 17 bis 21.30 Uhr stahlen sie in der Bohmter Straße ein silbernes Zweirad der Marke Winora, Modell Yakun. Der Eigentümer hatte das E-Bike am Eingang zum Gelände der Halle Gartlage an einem Fahrradbügel angeschlossen. Der oder die Täter brachen das Schloss auf und nahmen das Fahrrad mit. Zeugen beobachteten gegen 20.30 Uhr zwei Unbekannte, die sich in der Straße Am Bahndamm an weiteren Rädern zu schaffen machten. Die beiden Männer erbeuteten ein schwarzes E-Bike der Marke Stevens, Modell E-Molveno Lady, und ein weißes Fahrrad des Herstellers Pegasus, Modell Premio E10 Sport. Zudem versuchten sie ein gelb-schwarzes Rad der Marke Pegasus, Modell Solero CX Sport, zu stehlen. Die Täter flüchteten über die Straße Am Bahndamm in Richtung Haster Weg. Einer der Täter war mit einer hellen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Unbekannte hatte dunkle Haare und einen Bart. Er trug rote Oberbekleidung und eine dunkle Jeans. Eine sofortige Fahndung nach den südländisch aussehenden Männern verlief erfolglos. Hinweise erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell