Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osanbrück: Auseinandersetzung an Bushaltestelle Süberweg

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte zu einem Vorfall, der sich am frühen Sonntagmorgen an der Bushaltestelle Süberweg/Ecke Fürstenauer Weg ereignete. Gegen 02.50 Uhr kam es dort zu einer Schlägerei zwischen einem Insassen eines roten Opel Corsa mit Emsländer Kennzeichen (EL-???) und einem 18-jährigen Mann. Der Bohmter wurde dabei von dem Unbekannten mit einem Baseballschläger bedroht, geschlagen und gegen die Brust getreten. Im Anschluss stieg der Täter wieder in den roten Kleinwagen, in dem sich noch zwei weitere Personen befunden haben sollen. Danach entfernte sich das Auto auf dem Fürstenauer Weg in Richtung Hollage und fuhr dabei fast noch in der Bushaltestelle wartende Personen an. Ursache der Auseinandersetzung dürften vorangegangene Streitigkeiten der Pkw-Insassen mit dem Opfer in der Diskothek Hyde Park gewesen sein. Zeugen des Vorfalls und Personen, die durch den roten Opel Corsa gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3103 zu melden.

