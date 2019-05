Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unterstand in Brand geraten

Osnabrück (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagabend ein Unterstand in der Wilhelmstraße in Brand. Zeugen hörten gegen 19.25 Uhr Knallgeräusche und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Osnabrück löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Unterstand gänzlich zerstört wurde. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich Wilhelmstraße/Humperdinckstraße/Pfitznerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

