Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter brechen in Schreinerei ein und entwenden Bargeld und Werkzeuge

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Einbruch in Schreinerei Tatzeit: 08.03.2019, 18:30 Uhr bis Montag, 11.03.2019, 07:00 Uhr Unbekannte Täter brachen in eine Schreinerei an der Schwalmterrasse ein und entwendeten Bargeld und Werkzeuge. Die Täter begaben sich zu dem Firmengebäude und hebelten ein Sicherungsgitter vor einem Fenster ab. Nachdem sie das Fenster aufgebrochen hatten, stiegen sie in die Schreinerei ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Schränke in der Schreinerei. Aus einem zuvor geöffneten Tresor entwendeten sie das enthaltene Bargeld. Weiterhin stahlen die Täter eine unbekannte Anzahl an Werkzeugen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell