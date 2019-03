Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Einbruch in Wohnhaus - Täter stehlen Bargeld und Unterhaltungselektronik

Homberg (ots)

Gudensberg Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 04.03.2019, 05:00 Uhr bis 08.03.2019, 19:10 Uhr In der vergangenen Woche brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße ein und erbeuteten Unterhaltungselektronik und Bargeld. Die Täter brachen ein Kellerfenster des Hauses auf und stiegen durch dieses in die Waschküche ein. Von hier auf begaben sie sich in den Wohnbereich des Erd- und Obergeschosses. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Hierbei entwendeten die Täter neben einer versteckten Kellnergeldbörse mit Bargeld einen Flachbildfernseher der Marke Samsung, eine X-Box 360, eine Digitalkamera Canon A20, ein I-Pad R2, einen Desktop-PC mit Rechner, Bildschirm, Tastatur und Maus, einen Drucker sowie drei Münzringe. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute durch ein zuvor geöffnetes Garagentor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

