Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Täterfestnahme nach versuchtem Gartenhütteneinbruch

Homberg (ots)

Neukirchen Versuchter Einbruch in Gartenhütte - Festnahme des Täters Tatzeit: 08.03.2019, 15:00 Uhr Ein 32-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag kurz nach einem Einbruch in eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage am Ortsrand festgenommen. Der 32-Jährige hatte zuvor den Sicherungszaun des Gartengrundstücks überstiegen und die Eingangstür aufgebrochen. Als er die Polizeistreife entdeckte, welche von einem aufmerksamen Zeugen verständigt wurde, floh er über den Zaun und versteckte sich auf einem anderen Grundstück. Hier wurde er von den Polizisten entdeckt und festgenommen. Der wohnsitzlose 32-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, auf freien Fuß entlassen. An der Gartenhütte entstand ein Sachschaden in Höhe von 50,- Euro. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell