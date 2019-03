Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbruch - Geldkassette mit Bargeld gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Einbruch - Geldkassette mit Bargeld gestohlen Tatzeit: 28.02.2019, 22:00 Uhr bis 07.03.2019, 18:00 Uhr

Gestern Abend wurde ein Einbruch in einem Nebengebäude des THW im Ulrichsweg bemerkt und angezeigt.

Unbekannte Täter haben an einem Nebengebäude des THW den Rollladen eines Fensters zerstört und anschließend das Fenster aufgehebelt. Hierdurch stiegen sie in das Gebäude ein und entwendeten aus einem Raum eine blaue Geldkassette mit Bargeld. Die Täter richteten dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

