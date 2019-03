Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen-Kirchhof: Zigarettenautomat von Wand gerissen und gestohlen

Homberg (ots)

Melsungen-Kirchhof Diebstahl eines Zigarettenautomaten Tatzeit: Nacht vom 08.03.2019 zum 09.03.2019 Einen kompletten Zigarettenautomaten stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Körlegasse. Die Täter begaben sich zu einem Gebäude in der Körlegassen und rissen den Zigarettenautomaten gewaltsam aus der Wand. Anschließend flüchteten sie mit dem kompletten Automaten in unbekannte Richtung. Der Wert des Automaten mit Inhalt steht zurzeit nicht fest. An dem Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell