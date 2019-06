Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugin nach Unfall gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwochmittag ist es im Kreisverkehr am Jakob-Wolff-Platz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Von der Lindenstraße aus fuhr gegen 12.10 Uhr der Fahrer eines grauen Daimler Chrysler in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er offenbar eine dort fahrende Frau auf ihrem Fahrrad. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die Radfahrerin stark ab. Sie stürzte und verletzte sich dabei. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt. Eine namentlich nicht bekannte Zeugin half der gestürzten Frau. Sie und weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

