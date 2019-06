Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Dieseldiebstahl

Meppen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, etwa gegen 4.20 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter ein frei zugängliches Firmengelände an der Marie-Curie-Straße in Meppen. Nach Aufbrechen der Tankverschlüsse pumpten sie insgesamt ca. 120 Liter Diesel aus zwei abgestellten Fahrzeugen ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen. /mal

