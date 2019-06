Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Feuer in Rohbau

Dörpen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 11.15 Uhr zu einem Brand am Neubau einer Zahnarztpraxis an der Rägertstraße in Dörpen. Ein Arbeiter schweißte ein Lüftungsrohr in die Dachbedeckung des Rohbaus. Hierbei geriet die darunter befindliche gummierte Folie in Brand und das Feuer griff auf das restliche Dach über. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus Dörpen abgelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. /mal

