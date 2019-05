Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Versuchter Einbruch in Schule

Wesel (ots)

Am Wochenende, in der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Montag, 06.00 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam über den Lieferanteneingang in eine Schule an der Böhlstraße einzubrechen. Sie drangen jedoch nicht in die Schule ein. Da der Lieferanteneingang von der Böhlstraße aus gut einsehbar ist, ist es möglich, dass die Täter gestört wurden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

