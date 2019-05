Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg- Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen

Rheinberg (ots)

Am 06.05.2019, gegen 15:35 Uhr, befuhr eine 63-jährige Frau aus Duisburg mit ihrem Pkw den Reitweg in Rheinberg in Fahrtrichtung Orsoy. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 63-Jährige mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und stieß dort frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw einer 50-jährigen Frau aus Rheinberg. Bei dem Zusammenstoß wurde beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Die Beifahrerin der 63-Jährigen, eine 92-jährige Frau aus Duisburg, musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Während der Unfallaufnahme wurde der Unfallort abgesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

