Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Brand von zwei Mülltonnen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 22.15 Uhr bis 22.39 Uhr, zündeten Unbekannte einen Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus an der Fürmannstraße an. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Container brannte vollständig aus.

Am Samstag, in der Zeit von 22.05 Uhr bis 22.10 Uhr, zündeten Unbekannte eine Mülltonne vor einem Mehrfamilienhaus an der Hirschberger Straße an. Die Mülltonne brannte komplett aus, eine weitere wurde durch die Flammen beschädigt. Ein Anwohner bemerkte den Brand und löschte die Mülltonne.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

