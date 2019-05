Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Unbekannte stahlen Fahrradschuhe

Voerde (ots)

Am Freitag gegen 12.15 Uhr entwendeten zwei Unbekannte ein Paar schwarze Fahrradschuhe der Marke Specialized S-Works in Größe 43 aus einem Fahrradgeschäft an der Frankfurter Straße. Die beiden Männer hatten zunächst das Geschäft betreten und sich in englischer Sprache unterhalten. Anschließend lenkte einer der Beiden einen Mitarbeiter ab, während der Andere die Sportschuhe entwendete. Sie verließen den Laden in unbekannter Fluchtrichtung.

Beschreibung der Personen:

Männlich, circa 175 cm groß, 25- 28 Jahre alt, kurze dunkle Haare. Beide trugen eine blaue Jeans. Einer trug ein schwarzes Oberteil und einen Vollbart, der Andere trug eine Sonnenbrille und führte einen blau-grauen Rucksack mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

