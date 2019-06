Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Verkehrsunfälle auf der Denekamper Straße

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch kam es zu zwei Verkehrsunfällen auf der Denekamper Straße, bei denen insgesamt vier Menschen verletzt wurden. Gegen 8.00 Uhr bog eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrem Peugeot von der Schlieperstraße auf die Denekamper Straße ab und übersah einen von links kommenden VW Transporter. Die Verursacherin und der 28-jährige Fahrer des VW wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr ebenfalls auf der Denekamper Straße. Die 24-jährige Fahrerin eines Ford fuhr von einem Grundstück auf die Denekamper Straße und übersah dabei einen bevorrechtigten BMW 5er. Die 28-jährige Fahrerin des BMW und ihre 2-jährige Tochter zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 27000 Euro geschätzt. /mal

