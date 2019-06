Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht am Kino

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen Motorroller an, der vor der UCI Kinowelt an der Nino-Allee geparkt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von Unfallstelle. Am Roller entstand leichter Sachschaden. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei In Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 zu melden. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell