Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht an der Esterfelder Stiege

Meppen (ots)

Am Donnerstag, gegen 7.40 Uhr, fuhr ein Radfahrer auf dem Radweg der Esterfelder Stiege in Richtung Innenstadt. Beim Überqueren der Fliederstraße wurde der Radfahrer durch einen kreuzenden Pkw touchiert, stürzte zu Boden und verletzte sich am Bein. Der Autofahrer fuhr in Richtung des Kindergartens St. Maria zum Frieden weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen oder braunen Opel Mokka gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter (05931) 9490 zu melden. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell