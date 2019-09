Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen auf dem Kinderspielplatz am Moselufer

Konz (ots)

Spielplatzschänder am Moselufer

Bislang unbekannt Täter beschädigten auf dem Spielplatz Am Moselufer ein Wipptier, indem sie mit brachialer Gewalt einen Schwanenhals abrissen und versuchten diesen zu verbrennen. Bei einem weiteren Tier (Pferd) wurde der Schwanz abgerissen. Für die Stadt Konz entstand erheblicher Sachschaden. Die Tatzeit dürfte auf das Wochenende 13./ bis 15.9.2019 einzuschränken sein. Zeugen, die Angaben über die Täter machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Konz oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

