Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendliche verletzt sich bei Sturz mit Fahrrad schwer

Wewelsburg (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall hat sich eine junge Radfahrerin am Samstagnachmittag in Wewelsburg schwere Verletzungen zugezogen. Die 14-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad ohne Helm auf der Salzkottener Straße unterwegs. Beim Versuch, von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln, stürzte die Jugendliche, fiel zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

