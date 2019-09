Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß von zwei Radfahrern

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Zusammenstoß mit einem radfahrenden Kind hat sich am Freitagabend eine Pedelcfahrerin in Paderborn-Elsen leichte Verletzungen zugezogen. Der 11-jährige Junge fuhr mit seinem Rad an der Straße Schulzenhof zunächst auf einem Parkplatz umher. Beim Versuch über eine Baumwurzel auf die Fahrbahn zu springen, übersah er die 51-jährige Pedelcfahrerin und kollidierte mit ihr. Die Frau fiel zu Boden und zog sich Verletzungen an der Schulter zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

