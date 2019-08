Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: PF) Pforzheim: 14-Jähriger an Bushaltestelle mit Pfefferspray und Fäusten angegriffen

Pforzheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr wurde ein 14-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße von zwei Unbekannten angepöbelt und attackiert. Einer der Täter stieß den Jugendlichen zunächst zurück und sprühte ihm dann mit Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend versetzte der zweite Täter dem 14-Jährigen noch einen Faustschlag, bevor beide Angreifer zu Fuß flüchteten. Der Täter, der den Jugendlichen mit Reizgas besprühte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,85m, südländisches Erscheinungsbild, lockige schwarze Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt. Eine Personenbeschreibung des zweiten Täters liegt nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186 3211 zu melden.

