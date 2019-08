Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Videospiele gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 06.08.2019, gegen 12:30 Uhr, steckte eine unbekannte Frau neun Videospiele in eine mitgebrachte Jutetasche in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz. Danach übergab sie die Tasche einem unbekannten Mann, der den Drogeriemarkt verließ, ohne die Videospiele zu bezahlen. Als der Ladendetektiv ihn verfolgte, ließ er die Tasche inklusive Beute fallen und flüchtete. Er war etwa 30 Jahre alt und hatte einen dunklen Drei Tage Bart. Er trug eine Base-Cap und einen Camouflage Rucksack. Die unbekannte Frau, die ebenfalls flüchtete, war etwa 30 Jahre alt und hatte dunkelblonde Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

