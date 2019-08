Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 61-Jährige auf der Straße bedroht

Ludwigshafen (ots)

Als am 05.08.2019, gegen 14:15 Uhr, eine 61-Jährige auf der Berthold-Schwarz-Straße unterwegs war, stellten sich ihr plötzlich ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau in den Weg. Der unbekannte Mann ging weiter, die unbekannte Frau baute sich bedrohlich vor der 61-Jährigen auf, forderte Bargeld und versperrte ihr mit einem Fahrrad den Weg. Der 61-Jährigen gelang es trotzdem, an der Unbekannten vorbei zu gehen. Daraufhin ließ die Unbekannte sie in Ruhe. Sie war etwa 30 Jahre alt, circa 1,60 m groß, dünn und schlank. Gekleidet war sie dunkel. Das Fahrrad hatte einen schwarzen Rahmen. Der unbekannte Mann war etwa 35 Jahre alt und circa 1,70 m groß. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

