Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Taxi und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am 06.08.2019, gegen 10:40 Uhr, fuhr ein Taxifahrer vom Taxistand am Berliner Platz die Wredestraße kreuzend in die Ludwigstraße. Als zur gleichen Zeit eine Straßenbahn von der Haltestelle Berliner Platz kommend in die Ludwigstraße fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Taxi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme entstand kurzzeitig ein Rückstau von mehreren Straßenbahnen, die über die Konrad-Adenauer-Brücke von Mannheim nach Ludwigshafen unterwegs waren.

