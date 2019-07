Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Hombruch: Pkw-Fahrer übersieht Rennradfahrer aus Schwerte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0777

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Zillestraße / Harkortstraße in Hombruch ist am Mittwoch (10.7.) ein 48-jähriger Rennradfahrer verletzt worden. Gegen 15.25 Uhr wollte ein Pkw-Fahrer (67) aus Dortmund von der Linksabbiegerspur auf der Zillestraße in die Harkortstraße abbiegen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte er dabei den entgegenkommenden Radfahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer über die Motorhaube auf die Fahrbahn und verletzte sich. Ein Rettungswagen transportierte den Schwerter in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

