Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe: Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Ein Unbekannter entwendete in der vergangenen Woche in der Karlsruher Nußbaumsiedlung mehrere Zigarettenpackungen aus einem Zigarettenautomaten, in dessen Abdeckung er zuvor mit einem unbekannten Werkzeug ein Loch geschnitten hatte. Der Aufbruch des Automaten wurde erst durch einen Mitarbeiter der Betreiberfirma bemerkt und am Dienstag der Polizei gemeldet. Während sich der Wert der entwendeten Zigaretten auf ca. 110 Euro beläuft, wurde am Automaten ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666 3611 zu melden.

