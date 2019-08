Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn BAB A8 - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Enzkreis (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesautobahn A8 bei Niefern-Öschelbronn. Nach den bisherigen Feststellungen fuhr kurz nach 07.00 Uhr eine 18-jährige Smartfahrerin an der Auffahrt Pforzheim-Ost auf die Autobahn in Richtung Karlsruhe auf. Beim Einfahren prallte ihr Fahrzeug seitlich gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Beide Fahrzeuge hielten nach dem Zusammenstoß an. Ein nachfolgender Sattelzugfahrer erkannte die Situation, wich nach links aus und konnte den Sattelzug abbremsen. Der Fahrer eines weiteren Sattelzugs erkannte die Situation zu spät und fuhr ungebremst auf den stehenden Sattelzug auf. Hierbei wurde der 46-jährige Fahrer glücklicherweise nur leichter verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch die leichtverletzte Smartfahrerin wird in eine Klinik gefahren. Die Fahrbahn wurde zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Es bildete sich ein 9 km langer Stau. In Gegenrichtung bildete sich ein 5 km langer Gafferstau. Nach einer erforderlichen Nassreinigung konnte die Fahrbahn gegen 09.30 Uhr wieder freigegeben werden.

