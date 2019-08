Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag vergeblich versucht, in eine Tankstelle in Ubstadt-Weiher einzubrechen und hinterließen an der Tür einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen versuchten die Einbrecher am Montag oder Dienstagvormittag mit massiver Gewalt eine rückwärtige Tür der in der Stettfelder Straße gelegenen Tankstelle aufzubrechen. Obwohl die Diebe die Tür anhand der Spurenlage mit einem Winkelschleifer sowie einem Hebelwerkzeug bearbeiteten, gelang es ihnen nicht, die Türe zu überwinden. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter irgendwann von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.

Da der Aufbruchsversuch einiges an Lärm verursacht haben dürfte, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

