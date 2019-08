Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung in Kleingartenanlage

Northeim (ots)

Northeim, Sülbendweg Samstag, 24.08.2019, 00.05 Uhr NORTHEIM (hep) Am Samstag, 00.05 Uhr, kam es in einer Kleingartenanlage am Sülbendwegg bei einer Feier zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46 jährigen Mann aus Osterode und einem 22 jährigen Mann aus Northeim. Diese mündete in einer wechselseitigen Körperverletzung, bei dem beide Personen verletzt wurden. Beide Männer beschuldigten sich gegenseitig, die Auseinandersetzung angefangen zu haben.

