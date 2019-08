Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung, Täter flüchtig

Northeim (ots)

Northeim, Am Münster Samstag, 24.08.2019, 02.45 Uhr

NORTHEIM (hep) - Am Samstagmorgen, gegen 02.45 Uhr, kam es vor einer neu eröffneten Lokalität in Northeim, Am Münster, zu einer Körperverletzung. Ein 20 jähriger Northeimer schlug einen ebenfalls 20 jährigen aus Northeim mit der Faust gegen den Kopf. Das Opfer wurde dabei verletzt, der Täter flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim, 05551-70050, zu melden

