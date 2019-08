Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunkener Fahrradfahrer stürzt schwer

Northeim (ots)

Wachenhausen. Thiestraße Samstag, 24.08.2019,21.00 Uhr Wachenhausen (hep) - Am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, stürzte ein 38 jähriger aus Katlenburg mit seinem Fahrrad an o.a. Ort über eine Vorrichtung aus Mauersteinen und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme wurde durch eine Streife der Polizei Northeim festgestellt, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund seiner erheblichen Gesichtsverletzungen wurde der Fahrradfahrer durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin stellte die aufnehmende Streife an der Unfallstelle fest, dass ein anderer 28 jähriger Fahrradfahrer aus Katlenburg, ein Begleiter des Verunfallten, ebenso nach Alkohol roch. Da eine Atemalkoholkontrolle 1,73 Promille ergab, wurde auch ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell