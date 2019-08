Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Betrunken von der Polizei erwischt

Karlsruhe (ots)

Ein 21-jähriger Porsche-Fahrer ist am Dienstag gegen 2.15 Uhr von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe Südweststadt mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Er machte die Beamten auf sich aufmerksam, indem er auf der Karlstraße lautstark über eine längere Strecke sein Fahrzeug beschleunigte. Die Polizisten hielten den jungen Mann an, und er musste ins Röhrchen blasen. Der Atemalkoholtest zeigte über 1,5 Promille an, was für ihn bedeutete, zunächst eine Blutprobe und dann seinen Führerschein abzugeben.

