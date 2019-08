Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Fahrradschlösser in Hagsfeld geknackt - Polizei stellt Fahrräder sicher

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde durch Anwohner ein Unbekannter dabei beobachtet, wie er sich an mehreren an der Haltestelle "Hagsfeld Bahnhof" abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt stellten vor Ort schließlich mehrere aufgebrochene Fahrradschlösser sowie mehrere unverschlossen herumliegende Fahrräder fest.

Zur Eigentumssicherung wurden diese Fahrräder vorsorglich von den Beamten in Verwahrung genommen und zum Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt verbracht. Die Fahrräder stehen dort zur Abholung gegen Eigentumsnachweis bereit.

Ob auch Fahrräder gestohlen oder die Schlösser zur Diebstahlsvorbereitung oder aus sonstigen Motiven aufgebrochen wurden bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder in diesem Zusammenhang gar Geschädigter eines Fahrraddiebstahls geworden ist, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

