Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Wildbad- Lebensgefährlich verletzter Motorradfahrer verstorben

Bad Wildbad (ots)

Der 20-jährige Motorradfahrer, der bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Montag in einer Tübinger Klinik verstorben. Er war am Samstagnachmittag zwischen Aichelberg und Bad Wildbad vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Unimog zusammengeprallt.

