Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Hachenburger Str. 106 (ots)

Am So., 11.08.2019, gegen 22:08 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Roller die Hachenburger Straße (L289) in Wissen aus Kirchseifen kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 106 stieß er gegen den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes-Benz eines 64-jährigen Fahrzeughalters. Anschließend entfernte er sich ohne entsprechende Maßnahmen zu treffen von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand Sachschaden an der hinteren Stoßstange. Zudem konnten an der Unfallstelle rote und schwarze Plastikteile der Roller-Verkleidung aufgefunden werden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

