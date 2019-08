Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57539 Bitzen, Hauptstr. (ots)

Am Sa., 10.04.2019, gegen 00:44 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Nissan Micra die Hauptstraße (L 267) in Bitzen von Forst kommend in Fahrtrichtung Etzbach. Kurz nach einer Rechtskurve kam sie auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen, verlor die Kontrolle über ihren PKW und kam sodann nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie letztendlich gegen einen Holzzaun eines Anwesens stieß. Die 20-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ihre 22-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Am Zaun als auch am PKW entstand insgesamt ca. 3500,-EUR Sachschaden.

