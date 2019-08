Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Maarstr., Parkplatz (ots)

Ein 29-jähriger Fahrzeugführer hatte am Fr., 09.08.2019, seinen Pkw KIA Ceed, Farbe schwarz, in der Zeit zwischen 15.00 und 16.30 Uhr auf dem innerstädtischen Parkplatz in der Maarstraße zum Parken abgestellt. Der Wagen stand rückwärts eingeparkt in einer gekennzeichneten Parkbox in Querstellung mit der Fahrzeugfront nach vorne zur Fahrspur hin. Während der Parkzeit stieß ein bisher unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen den vorderen rechten Kotflügel des Pkw KIA. Der Unfallschaden wurde von dem 29-Jährigen erst am Folgetag bemerkt. Der Schaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 800,-EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

