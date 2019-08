Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57587 Birken-Honugsessen, K 71, oberhalb Rödderstein (ots)

Am Fr., 09.08.2019, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford Focus die K 71 aus Richtung Birken-Honigsessen in Richtung Wissen. Hinter eine Kuppe, gleichzeitig Rechtskurve mit Gefälle, kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem PKW ins Schleudern und geriet zunächst linksseitig in die Böschung. Danach schleuderte er über die gesamte Fahrbahn nach rechts und kam dort von der Fahrbahn ab. Im Gestrüpp rechts neben der Fahrbahn kam der PKW dann stark beschädigt zum Stehen.

