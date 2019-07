Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Tatverdächtige nach Angriff auf 14-Jährigen ermittelt

Dortmund (ots)

Wie mit der lfd. Nr. 0781 berichtet, ist ein 14-Jähriger am vergangenen Mittwoch (10. Juli) in der U-Bahn-Haltestelle Clarenberg von zwei Jungen angegriffen worden. Sie warfen zunächst einen Ball des Jugendlichen in ein Gleisbett und hinderten ihn anschließend, dieses wieder zu verlassen. Zudem traten sie gegen den Kopf des 14-Jährigen.

Die Polizei hat nun die beiden Verdächtigen der Tat ermittelt. Es handelt sich um einen Zwölf- und einen Dreizehnjährigen, beide kommen aus Dortmund.

In ihrer ersten Befragung räumten sie im Beisein der Eltern die Tat ein.

Der 14-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Er wird derzeit durch die Opferschutzbeauftragen des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz (KK KP/O) der Dortmunder Polizei betreut.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4322157

