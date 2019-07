Polizei Dortmund

POL-DO: Tatverdächtige nach Handyraub in der Innenstadt festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0796

Ein 18-jähriger Dortmunder ist am späten Montagabend (15. Juli) am Platz von Amiens von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und ausgeraubt worden. Die Tatverdächtigen konnten noch in der Nacht festgenommen werden.

Ermittlungen zufolge sprach die Gruppe den jungen Mann gegen 23 Uhr an. Sie baten ihn zunächst um Zigaretten, ehe sie den Dortmunder unvermittelt angriffen. Nach einigen Faustschlägen ging das Raubopfer zu Boden, anschließend traten die Jugendlichen weiter auf ihn ein. Sie rissen ihm das Handy aus der Hand und flüchteten anschließend in die U-Bahn-Haltestelle "Kampstraße".

Als die Polizei am Tatort erschien, meldeten sich sofort zwei junge Zeuginnen des Überfalls. Auf Grund der guten Hinweise zur Tat und den flüchtigen Tätern konnten diese noch in der Nacht in der nördlichen Innenstadt festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zudem das offenbar zuvor geraubte Handy.

Bei den Tatverdächtigen handelte es ich um Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Sie wurden zur nächsten Polizeiwache gefahren und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von ihren Eltern abgeholt.

