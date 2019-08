Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Junge Fahrzeugführerin bei Unfall glücklicherweise nur leichtverletzt

Raubach (ots)

Am frühen Sonntagabend verlor eine 20 - jährige PKW Fahrerin auf der Landesstraße 267 zwischen Dierdorf - Wienau und Raubach aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW und prallte mit der Front in die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Die Fahrerin erlitt eine leichte Verletzung, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde.

