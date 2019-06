Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin verhindert Diebstahl einer Geldkassette

Hagen (ots)

Am Montag betrat ein Mann um 16.00 Uhr den Eingangsbereich einer Jugendherberge auf der Eppenhauser Straße. Er wandte sich an eine 43-jährige Angehörige der Herberge und gab vor, ein Zimmer buchen zu wollen. Die Zeugin zeigte dem Mann einen Raum und kehrte gemeinsam mit dem Unbekannten kurz darauf in den Eingangsbereich zurück. Hier sah sie, dass sich ein anderer Mann über den Tresen beugte. Er hatte bereits eine dort befindliche Geldkassette hervorgezogen. Offensichtlich machten die beiden Männer gemeinsame Sache und hatten versucht, die 43-Jährige abzulenken. Die Tatverdächtigen verschwanden daraufhin in unbekannte Richtung. Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Der Unbekannte, die die Jugendherberge zuerst betrat, ist ca. 40 bis 45 Jahre alt und 165 bis 179 cm groß. Er hat kurze schwarze Haare und einen dunklen Drei-Tage-Bart. Der Mann war zur Tatzeit mit einem dunklen T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet. Er führte eine graue Sporttasche bei sich. Der andere Täter ist ca. 30 Jahre alt und 190 cm groß. Er trägt dunkelblonde kurze Haare und war mit einem blauen Oberteil, einer roten Weste, blauen Jeans und hellen Turnschuhen bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

