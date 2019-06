Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt in der Hagener Innenstadt beendet

Hagen (ots)

Am Freitagnachmittag, 14.40 Uhr, hielt die Polizei an der Goldbergstraße einen Autofahrer an, der sich offenbar trotz Drogenkonsums ans Steuer seines Renault gesetzt hatte. Ein bei dem 42-jährigen Mann durchgeführter Drogentest verlief positiv. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell