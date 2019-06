Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch auf Emst

Hagen (ots)

Am gestrigen Freitag, 07.06.2019, in der Zeit von 10:00 bis 13:30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf Emst ein. Als der geschädigte Wohnungsinhaber gegen 13:30 Uhr nach Hause zurückkehrte, stellte er fest, dass die Terassentür im Wohnzimmer offen stand. Die Wohnung war offensichtlich durchwühlt worden. Nach einer ersten Nachschau stellte der Geschädigte fest, dass Bargeld und Schmuck entwendet worden war. Bei der Aufnahme des Tatortes durch die Polizei, konnten dann auch Aufbruchspuren an der Terassentür festgestellt werden. Wer kann Hinweise zu unbekannten oder verdächtigen Personen im Bereich der Straße "Auf der Breite" in Emst geben? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02331 986 2066. (tr)

