Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein tschechischer Lkw-Fahrer war am Montagmittag gegen 15 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A 6, AS Sinsheim-Süd/Sinsheim, unterwegs und fuhr gerade an einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw vorbei, als dessen Fahrer plötzlich auf seinen Fahrstreifen geriet. Daraufhin musste der 32-Jährige ausweichen und kollidierte mit einem links daneben befindlichen Fahrzeug, so dass an den Fahrzeugen Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der bislang nicht ermittelte Lkw-Fahrer kümmerte sich nicht weiter um den Unfall und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Hinweise hierzu nehmen die Beamten des Verkehrskommissariats Walldorf unter Tel.: 06227/35826-0, entgegen.

